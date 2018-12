Атлетико не може да направи нищо, за да спре трансфера на Люка Ернандес в Байерн

Опитите на Атлетико Мадрид да предотврати трансфера на Люка Ернандес в Байерн (Мюнхен) изглеждат обречени. Преди няколко дни излязоха информации, че бранителят вече се е договорил с баварците, които ще платят откупната му клауза от 80 млн. евро и ще го привлекат още през януари. От двата клуба отрекоха, но по всичко личи, че световният шампион с Франция сериозно се е запътил към "Алианц Арена".

"El Pais" разкри, че Ернандес се е споразумял за 4-годишен договор, който ще му носи по 8,5 млн. евро годишно. Дори да иска, Атлетико не може да предложи подобна сума на защитника, защото клубът вече е достигнал лимита за заплати в Ла Лига - 293 млн. Една от основните причини за това е огромното увеличение, което получи през лятото Антоан Гризман. Сънародникът на Ернандес и негов добър приятел вече се радва на годишна заплата от 21 млн. евро.

Някои от футболистите на Атлетико не са доволни от така създалата се ситуация. Сред тях е Диего Коща, който взима три пъти по-малко от Гризман и не крие, че се надява да получи увеличение. Ян Облак също разчита на да се нареди сред най-скъпоплатените в тима, в противен случай ще поиска трансфер. След победата над Еспаньол в събота пък халфът Томас пък призна, че понякога не е щастлив заради малкото игрови минути, които получава.

В Атлетико са възложили задача на капитаните Диего Годин, Коке и Гризман да убедят Люка Ернандес колко важен е за отбора и да го помолят да не си тръгва. Тримата са разговаряли със защитника, но неговата реакция е била доста хладна. В краен случай, "дюшекчиите" ще разчитат Ернандес да остане докрай лоялен към клуба и да остане до лятото.

Междувременно, старши треньорът Диего Симеоне заяви, че ще подкрепи бранителя, независимо от това дали той реши да остане в тима или да премине в Байерн. Той обаче не отрече, че има вероятност един от любимците му да напусне "Wanda Metropolitano".

