НБА Хюстън привлече Остин Ривърс 23 декември 2018 | 22:36 0 0 0 0 0 Отборът от НБА Хюстън Рокетс и гардът Остин Ривърс постигнаха споразумение за контракт, съобщават американските медии. Ривърс, който е свободен агент, ще заеме мястото на контузения Крис Пол. Очаква се Пол да бъде извън игра между две и три седмици. Пол и Ривърс преди бяха съотборници в Лос Анджелис Клипърс и беше известно, че двамата не се разбират, но сега Пол не е възразил Ривърс да се присъедини към тима, съобщава водещият журналист на ЕСПН Адриан Войнаровски. Austin Rivers is headed to Houston pic.twitter.com/ZRMQ7BvhZ2 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 23 декември 2018 г. Сделката е до края на сезона. Хюстън е с баланс от 17 победи и 15 загуби и заема седмо място в Западната конференция на НБА. 26-годишният Ривърс започна сезона с Вашингтон и игра 29 мача за тима, в който има средни показатели от 7.2 точки и 2.0 асистенции за 23.6 минути.

