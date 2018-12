Пламен Константинов върна Локо (Новосибирск) на победния път

View this post on Instagram

С четвертой попытки прервали серию обидных поражений нынешнего сезона от питерского «Зенита» – «Локо» добыл очень важную для себя победу. . Самым результативным игроком матча стал Константин Бакун – на счету нашего диагонального 19 очков. . Спасибо нашим дорогим болельщикам! Ваша поддержка гнала команду вперёд, это и ваша победа тоже! Сегодня мы разогрели «Север»! . #вклокомотив #новосибирск #нск #локо #локомотив_нск #вкзенитспб #вфв #lokovolley #volleyball #nsk #lokomotiv #loko #lokoteam #lokofamily

A post shared by ВК «Локомотив-Новосибирск» (@lokovolley.ru) on Dec 23, 2018 at 3:13am PST