Германия Роде няма да играе в Дортмунд до края на сезона 23 декември 2018 | 17:10 - Обновена 0 0 0 0 0



През втората половина на сезон 2018/2019 той ще облече отново екипа на отбора, с който се наложи в Бундеслигата -

Report: Sebastian Rode to be Loaned To Frankfurt https://t.co/UVfvPi4wJR — Fear The Wall (@FearTheWall) December 23, 2018

Роде игра за Айнтрахт между 2010 и 2014 година, записвайки три сезона в Бундеслигата и един във Втора Бундеслига. С екипа на “орлите” има общо 108 мача и 5 гола във всички турнири, а от Франкфурт отиде в Байерн, а след два сезона и две титли в Мюнхен се озова в Дортмунд. Себастиан Роде така и не се адаптира в Борусия (Дортмунд) след трансфера си от Байерн (Мюнхен) . 28-годишният полузащитник не бе убедителен в първия си сезон на “ Сигнал Идуна Парк ” (2016/2017), когато изигра само 14 мача, след това пропусна сезон 2017/2018 заради контузия, а през настощяата кампания няма записана нито минута с жълто-черния екип. Сега халфът ще получи шанс да се бори за игрово време другаде, след като от Дортмунд са взели решение, че той не е необходим на клуба и точно поради тази причина ще бъде отдаден под наем другаде.През втората половина на сезон 2018/2019 той ще облече отново екипа на отбора, с който се наложи в Бундеслигата - Айнтрахт (Франкфурт) . По информация на BILD Роде ще подсили носителите на Купата на Германия със статут на преотстъпен, за да направи опит да възвърне самочувствието и игровата практика.Роде игра за Айнтрахт между 2010 и 2014 година, записвайки три сезона в Бундеслигата и един във Втора Бундеслига. С екипа на “орлите” има общо 108 мача и 5 гола във всички турнири, а от Франкфурт отиде в Байерн, а след два сезона и две титли в Мюнхен се озова в Дортмунд.

Още по темата

0 0 0 0 0 АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 971

1