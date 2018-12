Фантастичен Супер Бобо, Панатинайкос излезе трети в Гърция (снимки)

View this post on Instagram

Τελικ αποτλεσμα Παναθηνακς - Κηφισι 3-0 σετ . . . . . #panathinaikos #bepao #panathinaikos1908 #PanathinaikosAthleticClub #volleyleague #volleyball

A post shared by Panathinaikos Athletic Club (@panathinaikos_1908) on Dec 22, 2018 at 9:38am PST