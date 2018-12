Бойни спортове Братът на Тайсън Фюри дебютира с успех 23 декември 2018 | 01:43 - Обновена 0 0 0 0 3 Братът на Тайсън Фюри – Томи дебютира с успех на професионалния ринг. Той успя да победи Йевгенис Андрейевс на галавечер в Манчестър. Битката беше в четири рунда от лека-тежка категория. Томи Фюри доминираше през цялото време, но така и не успя да свали своя опонент. В ъгъла на боксьора беше британската легенда Рики Хатън. 40-36 @Tyson_Fury's younger brother @TommyFury2 just won his first professional boxing match via unanimous decision #WarringtonFrampton pic.twitter.com/ipdAfMz2gE — Warrington v Frampton on BT Sport Box Office (@BTSportBoxing) December 22, 2018 Опитът на Томи при аматьорите също не е голям. Той се надява да развие своята кариера през 2019-а и да тръгне по стъпките на Тайсън и на своя братовчед Хюи.

