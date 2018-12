Бокс Невероятен Джош Уорингтън, помете и Карл Фремптън 23 декември 2018 | 01:41 0 0 0 0 1 Джош Уорингтън (Анг) се утвърди като новата британска боксова звезда, след като победи бившия световен шампион в две категории Карл Фремптън (СИрл). Битката за титлата в категория перо се превърна в невероятно зрелище. 21 000 фенове в Манчестър станаха свидетели на изключителен екшън още от първия рунд. Англичанинът показа огромно желание да нокаутира своя съперник и го засипваше с удари през първите минути. Фремптън устоя и постепенно започна да обръща мача, но в последните рундове отново Уорингтън взе инициативата. #Andstill



28 fights

28 wins



28 fights

28 wins

Josh Warrington defends his IBF Featherweight title for the first time with a stunning performance against Carl Frampton pic.twitter.com/Tk2d67Qu6y — Warrington v Frampton on BT Sport Box Office (@BTSportBoxing) December 22, 2018 Шампионът направи първа защита на титлата. Това беше негова 28-а победа в 28 мача. Фремптън регистрира второ поражение от 28 двубоя. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт"

