Прайс печели с ТКО, но феновете освиркаха решението

Един от най-силно удрящите боксьори в тежка категория Дейвид Прайс (23-6, 18 КО) спечели много нужна победа с технически нокаут срещу Том Литъл (10-7) на галавечерта в “О2 Арена” в Лондон, чието основно събитие е Дерек Чисора - Дилиън Уайт II.

Реферът на ринга спря битката по противоречив начин в четвъртия рунд и си заслужи освирквания от феновете в залата. Литъл също протестира бурно на преждевременното прекратяване на двубоя, но това не попречи на отсъждането ТКО.

