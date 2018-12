Циципас с четири цели за 2019 година

Стефанос Циципас е едно от откритията в Тура за 2018, след като спечели първата си титла на ниво ATP в Стокхолм, игра финали в Барселона и на Rogers Cup в Канада, след което завърши сезона с трофей от младежките финали в Милано. От 91-и в света гръцкият тенисист скочи чак до 15-ото място и е най-младият представител в топ 20.

Циципас никога не е крил своите големи амбиции, но изненада с четирите високи цели, които си е поставил за новата кампания.

"Of the many ATP players currently in the emirate preparing for 2019, Tsitsipas has been practicing with Frenchman Lucas Pouille the most, but he also has a planned session with Roger Federer early next week." https://t.co/LLhFxk3ZIi