НБА Ню Йорк ще е без Порзингис минимум до средата на февруари 22 декември 2018 | 14:01 Kristaps Porzingis' return won't be as soon as Knicks fans hoped https://t.co/eXcZ2VYG32 pic.twitter.com/SaSgCDhi9H — New York Post (@nypost) December 21, 2018 Възстановяването на Кристапс Порзингис след операция на скъсани кръстни връзки в лявото коляно продължава, но той няма да се завърне в отбора поне до средата на февруари, обявиха от ръководството на Ню Йорк Никс. Президентът на клуба Стийв Милс каза, че Порзингис провежда индивидуални занимание на терена, но изследванията след два месеца ще определят дали той е готов да се върне в игра. Баскетболистът се контузи на 6 февруари. Милс добави, че възстановяването на играча протича добре, но едва през февруари ще се знае дали той ще може да играе през този сезон.

