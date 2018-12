ММА Кейн Веласкес се завръща срещу Нгану на UFC on Fox 1 22 декември 2018 | 13:52 0 0 0 0 0 Край на слуховете, защото днес президента на UFC Дейна Уайт официално потвърди, че бившият шампион в тежка категория Кейн Веласкес ще направи дългоочакваното си завръщане в клетката. Той ще се изправи срещу страховития нокаутьор Франсис Нгану в главната битка на UFC on ESPN 1, което ще се проведе в Аризона на 17 февруари. Двамата са нокаутьори и със сигурност ще има фойерверки. Breaking: Dana White confirms Cain Velasquez vs. Francis Ngannou will headline UFC Fight Night on Feb. 17 in Phoenix. pic.twitter.com/4x83IrosOB — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) December 22, 2018 Последната битка на Веласкес беше през 2016 година, когато успя да нокаутира Травис Браун в първия рунд. Кейн трябваше да се бие срещу Фабрисио Вердум в началото на 2017 година, но контузия на гърба го извади от играта. Той вече е на 100% и е готов за наказателна акция. Франсис Нгану започна трудно годината и загуби категорично от Стипе Миочич, а след това се завърна срещу Дерик Люис, но се страхуваше да вкарва удари и загуби с решение в комична битка. Той се завърна на събитието в Китай и напомни за себе си с брутален нокаут за секунди срещу Къртис Блейдс. Starting the new year right!



@HenryCejudo vs @TJDillashaw



Your OFFICIAL poster for #UFCBrooklyn has just dropped! pic.twitter.com/FYIpntXILw — UFC (@ufc) December 21, 2018 Битката между двамата без съмнение е за определяне на претендент номер едно, който да се бие с шампиона в тежка категория. Очаква се Даниел Кормие да се оттегли от ММА през март и победителя от тази битка ще стане официален претендент. mma.bg

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1036

1