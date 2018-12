НБА Хюстън ще трябва да се оправя без Крис Пол няколко седмици 22 декември 2018 | 13:55 0 0 0 0 1 .@KristenLedlow gives an update on Chris Paul, who suffered a strained left hamstring and will not return to tonight's game. pic.twitter.com/OLTHVEIymG — NBA on TNT (@NBAonTNT) December 21, 2018 Един от лидерите на Хюстън Крис Пол няма да играе между две и три седмици заради мускулна травма в задната част на бедрото на левия крак, съобщиха от клуба от НБА. Гардът се контузи във втората четвърт при загубата от Маями в четвъртък. Генералният мениджър на Хюстън Даръл Мори заяви, че Пол е преминал пълни медицински изследвания, след които е станало ясно, че няма да играе поне две седмици. Крис Пол има средно 15.6 точки, 8.0 асистенции и 2.1 отнети топки от началото на сезона, а в събора Хюстън е домакин на Сан Антонио. 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 445 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1