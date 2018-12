УЕФА обяви рекордни премии за участниците на финалите на Евро 2020

Европейската футболна асоциация (УЕФА) обяви рекордни премии за отборите, които ще участват във финалната фаза на европейското първенство през 2020 година. Общият награден фонд на турнира ще бъде 371 милиона евро, съобщава официалният сайт на УЕФА. Увеличението е с 23 процента.



Наградният фонд на Евро 2016 във Франция беше 301 милиона евро. Всеки от 24-е отбора финалисти ще получи минимум 9.25 милиона евро. По време на груповата фаза тимовете ще взимат допълнително по 1.5 милиона евро за победа и по 750 хиляди за равенство. За преминаване на осминафиналите премията е 2 милиона евро за всеки отбор, на четвъртфиналите - по 3.25 милиона евро, на полуфинал - по 5 милиона евро.

