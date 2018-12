Ливърпул продължи без грешка и на “Молиню” (видео)

Ливърпул продължи страхотното си представяне от началото на сезона в Премиър лийг, прибавяйки нова победа на сметката си. Мърсисайдци надиграха с 2:0 Уулвърхамптън в гостуването си на “Молиню” и така записаха 7-и пореден успех в първенството, като продължават да нямат нито една загуба в актива си. Днешната среща започна трудно за гостите, но те удържаха ранния натиск и след това тотално контролираха мача, като стигнаха до успеха с голове на Мохамед Салах в 18-ата и Вирджил ван Дайк в 69-ата минута. Така те си гарантираха, че ще запазят първото си място в класирането по Коледа.

Домакините заложиха на Адама Траоре и Раул Хименес в атака, а зад гърба им действаше Жоао Моутиньо.

Here's how Wolves line-up for tonight's @premierleague clash against @LFC. #WOLLIV



pic.twitter.com/CqrPfAygAP