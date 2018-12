Други Иван Цветков и компания с успех на старта на ScaptoCup 2018 в Благоевград 21 декември 2018 | 20:31 0 0 0 0 1



В първия мач от ScaptoCup 2018 миналогодишният шампион - тимът с капитан Иван Цветков, стигна до победа с 3:2 срещу отбора на Норд Стенд. Сред съотборниците на Цветков са Красимир Станоев от Дунав и Венцеслав Бенгюзов от Арда.



В събота ScaptoCup продължава с нова доза футболни срещи и игри за публиката. Освен това ще има и търг, на който ще бъдат продадени оригинални фланелки на Христо Стоичков, Радослав Цонев и Кирил Десподов. Със събраните средства тази година ще бъде подпомогнато Родилно отделение в Благоевград.



