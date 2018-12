Гуардиола: Разбира се, че и ние имаме слаби страни

“Всеки отбор си има силни и слаби страни. Разбира се, че и ние си имаме недостатъци. Работим върху това, нормално е. Този тип коментари са в перспектива. Ще се адаптираме към коледната ни програма. Миналите години имахме само няколко почивни дни. Тази година са три или четири. Ще тренираме, трябва да го правим. Дори и на Коледа. Тренировката ще е с час по-късно, но пак ще я има, защото е преди официален мач. Това е нормално. В Испания и Германия почиват, но не и тук.

#PEPTALK | It might be Christmas but the hard work doesn't stop for the champs!



#mancity pic.twitter.com/lCGOZd4Jgh