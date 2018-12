Англия Легендата Ривалдо за Солскяер, Почетино, Барса и Реал Мадрид 21 декември 2018 | 17:27 - Обновена 0 0 0 0 6



Когато мениджър от ранга на



Ако си начело на голям клуб, то е защото ти вярват, че можеш да печелиш трофеи. Ако това не се получава и си под огромно напрежение от страна на медии и фенове, тогава обикновено мениджърът плаща цената. Това е част от футбола.



Уважавам Моуриньо и го имам за един от най-добрите треньори в света. Големите клубове винаги ще се интересуват от него. В тази връзка изглежда, че Моуриньо може и да се завърне в Реал Мадрид. Президентът там Флорентино Перес като че ли планира промени в състава и се нуждае от стабилен наставник с огромен опит, който да осъществи този преход, който може да се окаже изпълнен с трудности.



Солскяер е добър вариант за временен мениджър на Юнайтед

За мен назначението на Оле Гунар Солскяер за временен мениджър е добър ход, тъй като той добре познава клуба, а това винаги е важно в такива ситуации. Ако Солскяер постигне добри резултати, започвайки с утрешното гостуване на Кардиф, кой знае дали той няма да остане малко по-дълго от очакваното.



Почетино има качествата и опита да стане мениджър на Юнайтед

е с най-големи шансове според букмейкърите да бъде новия мениджър на Манчестър Юнайтед от следващия сезон и той изглежда като логична опция.



Той е отличен мениджър, прави силни сезони в Тотнъм от известно време насам и вече има добри познания за футбола в Англия, заради което би паснал идеално на “



И все пак - дали Почетино ще се реши на този ход - зависи от множество фактори, в това число и какъв е договорът му с Тотнъм и откупната клауза в него. Клубът му ще се опита да го задържи и да не му позволи да премине в пряк съперник.



Ако говорим дали Почетино има качествата за тази работа, очевидно е, че той е силна кандидатура, която Юнайтед трябва да разгледа.



Мадрид се нуждае от успех на Световното клубно първенство, за да се стабилизира

След като

Световното клубно първенство не се взима толкова насериозно от европейските клубове, но пък трофеят би дошъл в точното време заради трудния старт на сезона за Реал и може да даде началото на по-добри изяви.

Gareth Bale goals by season:



1 2013/14: 22 (44 GP)

2 2014/15: 17 (48 GP)

3 2015/16: 19 (31 GP)

4 2016/17: 09 (27 GP)

5 2017/18: 21 (39 GP)

6 2018/19: 10 (21 GP) pic.twitter.com/g9yWRBcIW6 — Real Madrid Stats (@RMadrid_Stats) December 20, 2018

Гарет Бейл е страхотен футболист

Всеки знае, че Гарет Бейл е страхотен играч с голям талант да вкарва красиви попадения - помните ли задната му ножица срещу



Барселона не се нуждае от нови играчи през зимата

Когато тимът ти показва хубав футбол, когато е начело в Ла Лига и извади късмет на жребия за 1/8-финалите в ШЛ, то е трудно да намериш проблеми за решаване. Ето защо смятам, че няма нужда клубът да привлича никого по време на зимния трансферен пазар и може да завърши сезона с наличния си състав.



Смятам, че с тези футболисти тимът може да стигне далеч в ШЛ, както и в Примера дивисион, където вече е лидер.



Рабио е добър футболист, но Барселона има и други варианти

Името на



На мнение съм, че промените в отбора по средата на сезона дори могат да навредят на колектив, който се справя добре. По-скоро Рабио може да бъде вариант за през лятото, когато идва точното време за обновяване на състава.



Петата “Златна обувка” за Меси потвърждава мнението ми за “Златната топка”

След като със своите 34 гола в Ла Лига през миналия сезон



Лео спечели титлата на Испания, стана №1 сред голмайсторите, взе и Купата на Испания, което трябваше да му гарантира надпревара с

Lionel Messi has hit 50+ goals for 8 of the last 9 years pic.twitter.com/H4WxNCUXuL — B/R Football (@brfootball) December 16, 2018

