Мачовете на "Аустрелиън Оупън" ще се решават с тайбрек в решителния сет

Традиционната разлика от два гейма при определяне на победителя в последния сет от мачовете се запазва единствено за Откритото първенство на Франция от четирите турнира от Големия шлем.



"Попитахме за това тенисистите, бивши и настоящи, както специалисти, коментатори и анализатори. Искаме феновете да получат специален финал на всеки двубой, който е достигнал до 6:6 гейма в последния сет. С по-дългия тайбрек последните разигравания отново ще бъдат решителни, но ще има повече възможности да бъде определен достоен победител. Това вероятно ще се хареса на всички фенове на спорта по света", заявиха организаторите.



Преди осем години Джон Иснър и Никола Маю играха най-дългия мач в историята на тенис. В драматичен двубой на "Уимбълдън" Иснър спечели със 70:68 след общо 11 часа игра в три поредни дни.

