Палава снимка на Таиса взриви социалните мрежи

Arrasta para o LADO Eu gosto de você, do seu cheiro, do seu corpo sem roupa, gosto do seu beijo, da sua voz rouca, de como consegue me deixar louca. Eu gosto da madrugada, das suas mensagens inesperadas, gosto de saber sobre o seu dia, gosto até da sua braveza, mas gosto mais ainda da sua alegria. Eu gosto de tudo em nós, do efeito que você me causa, do arrepio na pele, do frio na barriga, gosto até quando você me irrita. Eu gosto dos seus olhos, gosto de ser a sua amiga, gosto do seu jeito de ser, gosto da sua alma despida. Eu gosto do que vejo, do que penso e do que sinto, gosto até do que não consinto, gosto de te desvendar aos poucos e por inteiro, gosto de te conhecer cada dia mais e me apaixonar outra vez. Eu gosto de gostar dos seus carinhos e, isso, nenhum outro homem fez.‍

A post shared by Thaisa Daher (@daherthaisa) on Nov 25, 2018 at 4:14pm PST