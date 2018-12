Бокс Дерек Чисора за Дилиън Уайт: Ще го удрям, ще го удрям, ще го удрям! Трябва да го нокаутирам (видео) 21 декември 2018 | 14:00 - Обновена 0 0 0 0 16 Дерек Чисора (29-8, 21 KO) предупреди Дилиън Уайт (24-1, 17 KO), че ще го преследва по целия ринг и ще го удря, докато не го нокаутира.

Двамата ще проведат реванш утре на „02 Арена“ в Лондон.

Уайт победи с разделено съдийско решение в първата битка, която се проведе през декември през 2016 година.

„Тренирах здраво за този двубой и ще изляза на ринга с единствената нагласа, че отивам на война,“ каза Чисора.

„От самото начало на битката, ще се нахвърля върху него и ще започна да го удрям, ще го удрям, ще го удрям. Няма значение той какво ще направи, защото както бях казал преди, той не може да ме нарани. Той не притежава тежък удар, за да ме притесни. Аз ще го преследвам на ринга и ще го налагам. Трябва да го нокаутирам. Не искам да оставям решението в ръцете на съдиите. Ще изляза на ринга, за да търся нокаута. Не мисля за победата по точки. Трябва да го нокаутирам“, категоричен е Дерек Чисора.



