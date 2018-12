Челси и Тотнъм напират за Хумелс, Байерн не го пуска

Директорът на Байерн (Мюнхен) Карл-Хайнц Румениге коментира слуховете за предстояща раздяла с Матс Хумелс. Защитникът доста често от началото на сезона се озовава на пейката и не е доволен от този факт, а интерес към него от други клубове не липсва.

"Преди няколко дни поговорихме с Матс. Той ще остане в Байерн и през пролетта", заяви Румениге.

Brazzo on Hummels: "He wanted to talk to me and to Kalle. I told him my point and he's got his. But I think we've come to a common denominator. I'm not going to disclose the details of the conversation" pic.twitter.com/TT5ZZ0Iccx