Рома праща защитник в Севиля

Отборът на Рома обмисля да се раздели със защитника Иван Маркано през зимния трансферен прозорец. Бранителят бе привлечен като свободен агент през лятото, след като договорът му с Порто изтече през юли, но до момента е записал едва 5 срещи за „вълците“.

Iván Marcano e AS Roma podem seguir caminhos distintos.

De acordo com o jornalista @DiMarzio, Sevilha e Atlético de Madrid estão interessados na contratação do defesa de 31 anos.

Na presente temporada, o atleta espanhol contabiliza apenas 5 jogos com a camisola dos "Giallorossi". pic.twitter.com/VRiCm5Bj4B