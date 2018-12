Марица без шанс срещу световните шампионки от Вакъфбанк в ШЛ

Отборът на Марица (Пловдив) претърпя загуба от световния и европейски клубен шампион Вакъфбанк (Истанбул) с 0:3 (16:25, 16:25, 21:25). Първият домакински мач на българския шампион от Група А в Шампионската лига за този сезон се проведе пред около 2500 зрители в зала Колодрума в Пловдив.

In set 3, #Maritza was even closer to a miracle, but it didn't happen! The reigning world and European champs celebrated with a well-deserved straight-set victory!

