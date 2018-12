Франция Мбапе: Иска ми се да бях играл със Зидан, подражавах на Кристиано 20 декември 2018 | 19:49 - Обновена 0 0 0 0 1



За навършените 20 години: “Няма да променя нищо в живота ми.”



За най-добрия му рожден ден: “14-ият ми рожден ден. Тренирах една седмица с Реал Мадрид. Имах късмета да се запозная със Зинедин Зидан и Кристиано Роналдо. Видях всички играчи на Реал. Беше страхотно.” Happy 20th birthday @KMbappe, who’s won so much already pic.twitter.com/QUhir9FyZp — B/R Football (@brfootball) December 20, 2018 Най-желаният подарък: “Да спечеля Шампионската лига с ПСЖ.”



Детските му идоли: ”Имах много идоли като ЛеБрон Джеймс и Роджър Федерер. Като тийнейджър бях много голям фен на Кристиано Роналдо. Имитирах неговите жестове. Имах възможността да се запозная с много играчи от селекцията на Франция като Зинедин Зидан и Тиери Анри.”



За Зидан: “Бивш футболист, с който бих искал да бях играл? Това е лесно. Очевидно със Зидан, също като всички французи.” 1 - Goals + assists of players born in 1998 or after since their first game in the Top 5 European leagues:



Kylian Mbappe - 62 (41 goals, 21 assists)

Kai Havertz - 26 (11 goals, 15 assists)



Inhuman. pic.twitter.com/vTAp2ZPElf — OptaJean (@OptaJean) December 20, 2018 За ските: “Не е заради популярността ми, но най-много ми липсва това да карам ски. Заради спорта, който практикувам, вече не мога да ходя на ски пистата. Започнах на две или три години и го правех до 15 г. Когато приключа кариерата си, ще наема една писта, за да отида със семейството ми и приятели.”



След 20 години: “Очаквам да бъда треньор. Баща ми и чичо ми ми показаха пътя, който да следвам, а това винаги ме е интригувало.”

