Бербатов: Солскяер трябва да остане в Юнайтед, ако класира отбора в топ 4

Оле Гунар Солскяер трябва да получи постоянна работа като мениджър в Манчестър Юнайтед, ако изведе "червените дяволи" до класиране в челната четворка в английския шампион, заяви Димитър Бербатов. Норвежкият специалист, който изкара 11 сезона между 1996 и 2007 година като футболист на "Олд Трафорд", ще води отбора до края на сезона след уволнението на Жозе Моуриньо.

20-кратните шампиони на Англия записаха най-лошия си старт на сезона през последните 28 години, изоставайки на 19 точки след лидера в класирането Ливърпул.

"За Юнайтед ще бъде трудно да завърши в челната четворка под ръководството на Солскяер, но няма да бъде невъзможно. Ако успее да изведе отбора до това, трябва да остане и след края на този сезон. Да измести Челси ще бъде нещо феноменално. Едно такова постижение би показало на ръководството, че има човек, който би могъл да използва таланта в отбора", заяви Бербатов пред Betfair.

Ole Gunnar Solskjaer perfect to give Man Utd their swagger back says Molde chief who loaned him to Old Trafford https://t.co/GPdSMLKrqb