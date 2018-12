Де Хеа е близо до нов договор с Юнайтед

Вратарят Давид Де Хеа от Манчестър Юнайтед е съвсем близо до това по подпише нов договор с Манчестър Юнайтед, а заплатата му ще е 400 хиляди паунда на седмица, съобщава ESPN. Настоящият контракт на испанския национал с 20-кратните шампиони на Англия изтича през следващото лято.

David de Gea edging towards United stay as he 'questions the merits of joining PSG or Juventus' #mufc https://t.co/DuhJB3Vmyf