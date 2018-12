Ареола преподписа с Пари Сен Жермен

Вратарят Алфонс Ареола подписа нов дългосрочен договор с Пари Сен Жермен, потвърдиха от френския шампион в четвъртък. Стражът ще остане в столичния клуб до лятото на 2023 година. 25-годишният френски национал играе доста по-малко през настоящия сезон след пристигането в Париж на ветерана Джанлуиджи Буфон.

