Торес: Атлетико не трябва да се страхува от Роналдо

Бившият нападател на Атлетико Мадрид Фернандо Торес заяви, че футболистите на Диего Симеоне не трябва да се страхуват от Ювентус и Кристиано Роналдо. Двата отбора ще се срещнат в 1/8-финалите на Шампионската лига.

Fernando Torres believes his former club #AtleticoMadrid 'should worry' #Juventus and Atleti 'should fear nothing and no-one' https://t.co/LwBVTCiznc pic.twitter.com/5ZpcA1qe4D