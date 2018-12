НБА Дончич е спортист №1 на Словения 20 декември 2018 | 15:02 - Обновена 0 0 0 0 0

Luka Doncic scored his 500th point last night. He now has 514 for his career, as well as 188 rebounds and 134 assists



He's the second player since 1983 to reach 500/150/100 by the 28th game of his NBA career



The first was LeBron https://t.co/DPRDJRS0wS pic.twitter.com/2954AVscbW — Basketball Reference (@bball_ref) December 19, 2018

Бившият баскетболист на Реал (Мадрид) грабна индивидуалната награда след зашеметяваща година - спечели дубъл с екипа на “белите”, триумфирайки в Испания и Евролигата, а освен това бе избран за MVP на сезона в Европа, за MVP на Финалната четворка, както и за MVP на испанското първенство. В последствие европейският шампион от 2017 година със Словения бе избран под №3 в Драфта на НБА и до момента се представя прекрасно в новобранския си сезон в Щатите.

Young climber Janja Garnbret was awarded as Slovenian sportswoman of the year 2018 pic.twitter.com/c9n9bWKHd0 — Luka Omladi (@luka_omladic) December 20, 2018

При дамите за №1 бе избрана катерачката Яня Гарнбрет, която подобно на Дончич, също е едва 19-годишна. За най-добър отбор словенците се спряха на Тина Мрак и Вероника Макарол, които са ветроходна двойка. Тийнейджърската сензация от НБА Лука Дончич може да се похвали с ново престижно отличие. 19-годишният баскетболист на Далас Маверикс бе избран за най-добър спортист на Словения за отминаващата 2018 година, след като стана ясно, че е спечелил ежегодното гласуване сред спортните журналисти в родната си страна.Бившият баскетболист на Реал (Мадрид) грабна индивидуалната награда след зашеметяваща година - спечели дубъл с екипа на “белите”, триумфирайки в Испания и Евролигата, а освен това бе избран за MVP на сезона в Европа, за MVP на Финалната четворка, както и за MVP на испанското първенство. В последствие европейският шампион от 2017 година със Словения бе избран под №3 в Драфта на НБА и до момента се представя прекрасно в новобранския си сезон в Щатите.При дамите за №1 бе избрана катерачката Яня Гарнбрет, която подобно на Дончич, също е едва 19-годишна. За най-добър отбор словенците се спряха на Тина Мрак и Вероника Макарол, които са ветроходна двойка.

