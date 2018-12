Шарлът отново е начело в Югоизточната дивизия

Шарлът Хорнетс отново е начело в Югоизточната дивизия, след като записа 15-а победа в 30 мача, надделявайки над намиращия се в ужасно състояние отбор на Кливланд със 110:99. Кемба Уокър наниза 30 точки и подаде 6 асистенции, само пет дни след едва 4-те си точки срещу Лейкърс. И сега мачът му не тръгна както би искал вероятно, след като пропусна първите седем изстрела в мача, но изведе отбора си до победата. Джереми Ламб добави 18 точки и 12 борби, а Марвин Уилямс остана с 18 и 10.

HIGHLIGHTS: Check out tonight's @budweiserusa legendary moments from tonight's 110-99 victory over the Cavs #ThisBudsForYou | #BudLegendaryMoments pic.twitter.com/JHOKrMkauW