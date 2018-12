Оклахома надви Сакраменто

Оклахома Сити надви Сакраменто със 132:113 като гост, като Пол Джордж вкара 43 точки, Ръсел Уестбрук добави трипъл-дабъл, а Стивън Адамс регистрира рекордните 23 спечелени борби. Джордж вкара четири тройки и 9 от 10 наказателни удара. Уестбрук вкара 19 точки, подаде 17 асистенции и взе 11 борби, като за него това е 112-и трипъл-дабъл.

Paul George taking over! 41 points so far - an All-Star performance. #ThunderUp pic.twitter.com/kMBhnLsXWd