Бивш помощник на Моуриньо: Клубовете ще се редят на опашка за него

Клубове ще се редят на опашка за преговори с "родения победител" Жозе Моуриньо след уволнението му от Манчестър Юнайтед, каза пред "Скай спортс" бившият асистент на португалеца - Стив Кларк. Юнайтед освободи Моуриньо след най-слабия старт на отбора на сезона от 28 години насам.

Clarke said it was hard to characterize Mourinho’s tenure at United as being a “failure“. https://t.co/Lf7B69Kp4B