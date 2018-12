Деле Али беше ударен с пластмасова бутилка по време на дербито с Арсенал

Полузащитникът на Тотнъм Деле Али беше ударен по главата с пластмасова бутилка, хвърлена от трибуните на "Емиратс", при победата с 2:0 над домакина Арсенал в лондонското дерби от четвъртфиналите в турнира за Купата на лигата на Англия по футбол.

Али асистира за първия гол на Хюн-Мин Сон, а след това сам се разписа след почти час игра, за да оформи успеха. Той беше ударен няколко минути след гола си, но не пострада сериозно, а се обърна към публиката, показвайки с ръка два пръста с оглед на резултата.

"Това направи попадението ми още по-сладко", каза Али след мача.

Мениджърът на Тотнъм Маурисио Почетино заяви, че очаква от Арсенал да се справи с изблиците на агресия от страна на феновете на отбора.

"За късмет, този път никой не пострада. Когато играем дерби, е нормално да се мразим, но в добрия смисъл. Това беше лоша постъпка, защото никой не иска да наранява другия. Не искам да говоря общо за феновете на Арсенал, защото ги уважавам, но един от тях направи глупава грешка. Не стана проблем, но можеше да се получи", каза Почетино.

Привърженик на Тотнъм беше глобен и наказан да не посещава мачовете на отбора, след като хвърли бананова кора към чернокожия нападател на Арсенал Пиер-Емерик Обамеянг в дербито от Висшата лига в началото на месеца.

