Испания Барса е най-близо до Де Лихт и Де Йонг, потвърди шеф на Аякс 19 декември 2018 | 16:32 - Обновена 0 0 0 0 3



“Барса е фаворит за привличането им, това е един фантастичен клуб - заяви Овермарс пред AS. - Но има други два тима, които също са много близо до сделка. изобщо цяла Европа се интересува от тях и затова каталунците трябва правилно да си изиграят картите.”



Тези дни 19-годишният Де Лихт, който е централен защитник, беше избран за най-добър млад футболист в Европа. Де Йонг пък е на 21 години и действа като централен полузащитник.

Cruyff says Barcelona targets De Ligt and De Jong ready for 'big move' https://t.co/2NHlTZ1NVk pic.twitter.com/3DL3LXOdMX — Sportcheq Inc. (@sportcheq) December 14, 2018

“Може ли Лично спортният директор на Аякс Марк Овермарс разкри, че талантливите играчи на тима Матейс де Лихт и Френки де Йонг са най-близо до трансфер в Барселона . Двамата са оценявани на общо около 140 млн. евро и все по-усилено се говори, че скоро ще напуснат гранда от Амстердам.“Барса е фаворит за привличането им, това е един фантастичен клуб - заяви Овермарс пред AS. - Но има други два тима, които също са много близо до сделка. изобщо цяла Европа се интересува от тях и затова каталунците трябва правилно да си изиграят картите.”Тези дни 19-годишният Де Лихт, който е централен защитник, беше избран за най-добър млад футболист в Европа. Де Йонг пък е на 21 години и действа като централен полузащитник.“Може ли Лионел Меси да помогне в случая? Да, но парите не са важен фактор за тях в момента. Преди година Матейс и Френки отказаха по-добри предложения, за да останат в Аякс”, добави Овермарс.

Още по темата

0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2214 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1