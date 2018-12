Официално: Манчестър Юнайтед има нов временен мениджър

"Манчестър Юнайтед е в сърцето ми и е страхотно да мога да се върна в клуба в тази роля. Очаквам с нетърпение да започна да работя с изключително талантливия състав, който имаме, с щаба и с всички в клуба", сподели 45-годишният Солскяер.

Още вчера от "Олд Трафорд" обявиха, че ще назначат човек, който ще изпълнява длъжността временно - до края на сезона. През лятото клубът ще назначи постоянен мениджър.

Първият мач, в който Солскяер ще изведе Юнайтед като мениджър, е в гостуването на Кардиф Сити тази събота. Интересното е, че норвежецът водеше уелския тим през 2014 година. Тогава обаче той нямаше особен успех и Кардиф изпадна в Чемпиъншип.

Солскяер има 126 гола в 366 мача за Манчестър Юнайтед. Той е шесткратен шампион на Англия, двукратен носител на Купата на страната, победител в Шампионска лига, двукратен носител на Суперкупата на Англия и на Междуконтиненталната купа.

Довчера Солскяер бе начело на Мьолде, с който има договор до 2021 година. От норвежкия клуб са му позволили да поеме временно ангажимента на "Олд Трафорд" и да се завърне в Мьолде в края на май. Сезонът в местния шампионат стартира в края на март.

"Оле е клубна легенда с огромен опит както на терена, така и в ролята на треньор. Всички в клуба сме щастливи, че той и Майк Филън се завръщат. Уверени сме, че те ще успеят да обединят играчите и феновете за предстоящата втора половина от сезона", заяви изпълнителният вицепрезидент на клуба Ед Уудуърд.

