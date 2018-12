Алекс Грозданов и Маасейк с чист успех над СКРА Белхатов в ШЛ

Националът Алекс Грозданов и неговият Грийнярд (Маасейк) постигнаха първа победа в груповата фаза на Шампионската лига, след като надиграха категорично полския шампион Скра (Белхатув) с 3:0 (25:21, 25:22, 29:27) в мач от група D на надпреварата.



Белгийският гранд има в актива си 3 точки (1 успех, 1 загуба) и е втори във временното класиране. Скра е трети, също с 3 точки (1 победа, 1 поражение).



Грозданов изигра цял мач като титуляр и се отчете със 7 точки (1 ас, 75% ефективност в атака). Най-резултатен бе Йолан Кокс с 21 точки (3 аса, 3 блокади), 10 точки добави Йелте Маан (2 блокади). За полския първенец Мариуш Влазли се разписа с 15 точки.



Следващата среща на Грозданов и съотборниците му е на 16 януари (сряда), с друг полски тим - Трефл (Гданск).

Polish champions @_SkraBelchatow_ are coming back home without points. Hosts @VCGREENYARDMsk used their court advantage very well and gained victory in straight sets! Best scorer: Jolan Cox with 21 points #CLVolleyM #volleyball pic.twitter.com/iSBsSLBOua