Мартин Атанасов и Шомон сразиха Фридрихсхафен в ШЛ! Пранди надхитри Хейнен

Националът Мартин Атанасов и неговият Шомон записаха първи успех в груповата фаза на Шампионската лига, след като надиграха категорично водения от Витал Хейнен Фридрихсхафен с 3:0 (25:15, 25:23, 25:18) във втори двубой от група С на надпреварата.



Така френският тим, който е воден от Силвано Пранди, заема втората позиция в таблицата с 4 точки (1 победа, 1 загуба), опонентите им са на трето място с 3 точки (1 успех, 1 поражение).



Атанасов се представи на ниво и се записа с 10 точки (1 ас, 50% ефективност в атака, 35% перфектно и 65% позитивно посрещане).



Най-резултатен стана Матей Патак с 14 точки (4 блокади), Тейлър Ейвърил добави още 11 точки (3 блока).



За бившия тим на Атанасов Давид Зосенхаймер приключи с 10 точки (1 ас, 1 блок).



And they did it! @CVB52HM won their sixth match in a row, beating @vfbvolleyball 3-0 on their home soil. The best scorer of the match was Matej Patak with 14 points #CLVolleyM #volleyball pic.twitter.com/UFXQRJI4Wg