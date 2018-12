Борусия (Мьонхенгладбах) дръпна с три точки на Байерн след успех над Нюрнберг

Perhaps a piece of Florian #Neuhaus magic incoming?



В 86-ата минута Борусия (Мьонхенгладбах) вкара втори гол на Нюрнберг, с което си подпечата успеха в днешния мач. Голмайсторът Торган Азар пусна добро извеждащо подаване към Аласан Плеа, който с удар в обратния ъгъл удвои за крайното 2:0.

Борусия (Мьонхенгладбах) дръпна с три точки пред третия Байерн (Мюнхен) , след като надигра с 2:0 отбора на Нюрнберг в среща от 16-ия кръг на Бундеслигата. Футболистите на Дитер Хекинг поведоха в началото на второто полувреме (47), когато Торган Азар изведе тима си напред в резултата. Второто попадение падна в 86-ата минута, а негов автор бе Аласан Плеа , който се възползва от добро извеждащо подаване на Азар. При резултат 0:0 Торган Азар пропиля дузпа, стреляйки високо над вратата. След днешния успех Борусия (Мьонхенгладбах) изостава на шест точки от първия Борусия (Дормунд), който е и с мач по-малко.В 24-ата минута Денис Закария пропиля изгодно положение за гол след центриране от фланга. Изстрелът на нападателя с глава обаче прелетя над напречната греда. Отборът на Борусия Мюнхенгладбах получи правото да изпълни дузпа за нарушение на Ондрей Петрак срещу Флориан Неухаус . Първоначално гостите имаха сериозни претенции за правотата на арбитъра но помощ от ВАР затвърди решението да бъде отсъден 11-метров наказателен удар.Зад топката застана братът на Еден Азар - Торган, който стреля високо над напречната греда и пропусна шанса да изведе отбора си напред в резултата. Все пак Торган Азар отбеляза гол във вратата на Нюрнберг в 47-ата минута. Ибрахима Траоре проби по десния фланг, след което пусна остро центриране по земя към втора греда, където белгиецът разпечата вратата на Фабиан Бредлов . В 75-ата минута Ибрахима Траоре стреля след отбита на границата на наказателното поле топка, но ударът му бе блокиран от стража Бредлов.