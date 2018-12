Манчестър Сити се добра до 1/2-финал за Купата на лигата след дузпи

Защитаващият титлата си Манчестър Сити се класира на 1/2-финал в турнира за Купата на лигата на Англия. "Гражданите" елиминираха по пътя си състава на Лестър след изпълнение на дузпи. В редовното време срещата приключи при резултат 1:1 след като Кевин де Бройне откри в 14-ата минута, а Марк Олбрайтън изравни в 73-ата. При дузпите обаче гостите бяха по-стабилни и с 3:1 точни изстрела продължават напред.

