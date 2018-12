Тотнъм обвърза още един от играчите си

Защитникът на Тотнъм Ян Вертонген преподписа договора си с клуба до 2020 година. Досегашното споразумение на белгиеца с "шпорите" изтичаше в края на сезона. Вертонген, който в момента лекува контузия, е в Тотнъм от 2012 година. За отбора има 264 мача, а през миналия сезон влезе в идеалния отбор на Висшата лига. За националния отбор на Белгия има 110 мача.

The Club can confirm that we have activated the option to extend @JanVertonghen’s contract until 2020.