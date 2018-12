Девет от Есперанс се добраха до петото място на Световното клубно

Тунизийският Есперанс победи Чивас Гуадалахара от Мексико след изпълнение на дузпи в мача за пето място на Световното клубно първенство. Двубоят завърши 1:1 в редовното време, след като Валтер Контрерас откри за Чивас в 5-а минута, а Юсеф Белайли изравни от дузпа за тунизийците в 38-а минута.

Този резултат се запази в редовните 90 минути, въпреки че Есперанс довърши с девет души след червени картони на Бадри (79-а минута) и Рабий (90+6). При дузпите двата отбора изпълниха общо 16 удара, изпуснаха по две в редовните пет изпълнения, а след това Исаак Брисуела не уцели вратата за Чивас, след което Шамседин Дауади реализира и донесе успеха с 6:5 за Есперанс.

#ClubWorldCup



Esperance Sportive de Tunis defeat CONCACAF CL champions Chivas on penalties after drawing 1-1 (Youcef Belaili ) with this winning penalty pic.twitter.com/mag2vmYOQu