Джокович отново е на върха, а старата гвардия продължава да доминира

31-годишният сърбин имаше нужда от операция на лакътя през февруари, за да излекува проблем, който започна да го тормози още през 2017 г. След някои разочароващи загуби той си върна доминацията, близо до тази, която имаше през 2015 г., като спечели "Уимбълдън" и US Open.



Роджър Федерер продължи да показва, че възрастта няма значение. Той триумфира на Australian Open в началото на сезона, а след това, на 36 години, стана най-възрастният номер 1 в света. 32-годишният Рафаел Надал имаше поредната година, изпълнена с контузии, но това не му попречи да стигне до 11-та титла на "Ролан Гарос". И в края на сезона Джокович, Надал и Федерер бяха на първите три места в световната ранглиста, а седем от първите 10 в света са на 30 или повече години.



Roger Federer: 37 years old

Rafael Nadal: 32 years old

Novak Djokovic: 31 years old



In 10 years or less, they will be gone, and tennis will dramatically change...



When the last of these legends finishes his career, we would say...



¡How lucky we were! pic.twitter.com/S8iFO1AC13 — The Burnt Tennis Player (@tenisquemado_en) December 18, 2018

Дългоочакваното завръщане на Серина Уилямс след раждането на дъщеря си Алексис Олимпия не завърши с приказен край и 24-та титла от Големия шлем, но бе много близо. Нейната година обаче няма да се запомни с тениса, който показа, за да стигне до финалите на “Уимбълдън” и US Open, но със скандалния финал в Ню Йорк срещу японката Наоми Осака, който завърши с нейното избухване и обвинения към съдията в сексизъм.



В един от най-паметните мачове, играни на "Флашинг Медоуз", Серина избухна, след като получи предупреждение за негламентирана намеса на треньора й по време на втория сет. След това бе наказана с точка за чупене на ракета и загуби служебно гейм, след като нарече съдията Карлос Рамос "лъжец". Осака, която от тогава навърши 21 години, по някакъв начин запази спокойствие и победи идола си от детството, но се разплака по време на награждаването, когато публиката започна да освирква церемонията. @@@



Няколко месеца по-късно Халеп стана първата румънка с титла от Големия шлем от 40 години, след като надделя над Слоун Стивънс на финала на "Ролан Гарос". Тя бе загубила предишните си три финала, сред които и този в Париж предишната година от печеливша позиция. "Последния гейм не можех да дишам. Просто не исках да се повтори какво се случи предишните години", сподели Халеп, която завърши годината като номер 1 в света. @@@



Под погледа на приятелката си и Меган Маркъл, чиято сватба с принц Хари посети по-рано през годината, сцената бе подготвена за триумф на Серина, но вдъхновена Кербер загуби само шест гейма и стана първата германка с триумф на "Уимбълдън" след Щефи Граф.



Финалът се игра след края на полуфинала между Джокович и Надал, който не успя да завърши предишния ден поради епичната битка между Кевин Андерсън и Джон Иснър, която южноафриканецът спечели с 26:24 в петия сет. Джокович се възползва от умората на Андерсън на финала при мъжете, а по-късно през годината "Уимбълдън" сложи край на "мачовете без край", като обяви, че от 2019 г. ще се играе тайбрейк при 12:12 в решителния сет. @@@



Младите таланти, като Зверев, Стефанос Циципас и Карен Качанов се очаква да променят малко реда през 2019 г., но смяната на поколенията още не е дошла. Краят обаче дойде за “Купа Дейвис” или по-скоро за настоящия му формат след 118 години. Последният финал бе спечелен от Хърватия във Франция, като след него настъпиха промените на ITF. Следващия ноември в Мадрид 18 страни ще си оспорват титлата в отборното първенство, като турнирът ще се провежда в стила на световното първенство по футбол.



