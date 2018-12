Hyundai не се притесняват от липсата на тестове на Льоб

Hyundai не се притесняват, че новият им пилот във WRC – рали легендата Себастиен Льоб ще стартира на рали Монте Карло почти без тестови часове в бъдещия си i20. Сделката на конструктора с французина стана реалност миналата седмица. Льоб ще дели третия автомобил на Hyundai с Дани Сордо за сезон 2019.

Деветкратният рали шампион ще тества i20 часове, след като финишира на рали маратона Дакар 2019 и броени дни преди старта му в първия кръг от WRC за 2019-а в Монте Карло.

"Няма решение на ситуацията. Льоб ще тества автомобила уикенда преди състезанието. Той не е карал колата ни още, но знае какъв е капацитета й. Видя го по време на рали Испания. Льоб има много голям опит в Монте Карло, печелил е изданието много пъти и винаги е бил конкурентен там. Не забравяйте, че Монте Карло е специфично състезание", споделиха от Hyundai.

Breaking news: @DaniSordo / @CarlosdelBarrio and @SebastienLoeb / @DanosElena announced as part of our 2019 #WRC line-up. Read all about it https://t.co/WQHRsSaHKN #HMSGOfficial pic.twitter.com/kRZF3ZrXDm