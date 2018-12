Илка Щухец спечели спускането във Вал Гардена

Световната шампионка Илка Щухец (Словения) спечели спускането от Световната купа по ски-алпийски дисциплини за жени в италианския зимен център Вал Гардена. Словенката, която спечели световната титла в дисциплината през 2017 година, финишира за 1:22.81 минута. Това е първа победа след завръщането й на пистата след тежка контузия на коляното.

Ilka Stuhec, downhill world champion, gets first win since ACL tear https://t.co/0gwPixghL5 pic.twitter.com/injZHDYjhZ