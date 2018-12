Формула 1 Ферари със специална изложба в чест на 50-ата годишнина на Шумахер 18 декември 2018 | 15:41 - Обновена 0 0 0 0 2



Изложението на Ферари ще започне на рождения ден на Михаел - 3 януари - и е подкрепено от семейството на Шумахер чрез фондацията, която то основа - Keep Fighting. Според уебсайта на Ферари изложбата ще върне хората в незабравимите сезони, които легендарният пилот подари на феновете на Скудерия и по времето на които влезе в историята на Формула 1.



"Изложбата е замислена като празник и знак на благодарност към най-успешния пилот на "Черните кончета". Ще могат да бъдат видени и необикновени GT автомобили, в развитието на които активно участваше и Шумахер". Celebrating Michael's 50th. The @MuseoFerrari is dedicating a special exhibition to the legend, Michael Schumacher which will open on his birthday.



"Изложбата е замислена като празник и знак на благодарност към най-успешния пилот на "Черните кончета". Ще могат да бъдат видени и необикновени GT автомобили, в развитието на които активно участваше и Шумахер". Celebrating Michael's 50th. The @MuseoFerrari is dedicating a special exhibition to the legend, Michael Schumacher which will open on his birthday.

More details https://t.co/zlmg4roivp#ForzaFerrari pic.twitter.com/FHgmFVygt1 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 18, 2018 Шумахер претърпя ски инцидент през декември 2013 г., след който не се е появявал в публичното пространство. Последната информация около пилота е от Daily mail, в която се твърди, че Шуми не е прикован на легло.

