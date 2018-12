Джеко: Рома трудно ще повтори успехите от миналия сезон в Шампионска ига

Нападателят на Рома Един Джеко не вярва неговият отбор да успее да повтори успеха в Шампионска лига от миналия сезон, когато "вълците" играха полуфинал. Рома преодоля груповата фаза тази есен, а на осминафиналите напролет ще срещне Порто.

Edin Dzeko admits 'I don't think last season can be repeated' as 'I'd have laughed' if he was told #ASRoma would reach the #ChampionsLeague semi-finals