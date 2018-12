Анри: Монако е в позиция, в която трябва да направим задължителни трансфери през януари

Старши треньорът на Монако Тиери Анри заяви, че клубът ще се опита да подсили състава през януари. Той обаче не каза кои позиции трябва да бъдат укрепени. "Имам някои идеи, но няма да дам имена. Всички клубове през зимата търсят възможност да се укрепят. Ние сме в позиция да мислим за това. Въпреки че зимата не е лесна за купуване. Нуждаем се от нови хора, които са в състояние да направят нещо различно.

