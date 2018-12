Балкани Александър Митрович беше избран за футболист на годината в Сърбия 18 декември 2018 | 11:00 0 0 0 0 0



Наградата за най-добър треньор без никаква конкуренция беше присъдена на треньора на Цървена звезда Владан Милоевич, след като Звездашите спечелиха титлата на страната, влязоха в групите на Шампионската лига и там победиха Ливърпул.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Mitrovic (@aleksandar_mitrovic_45) on Dec 17, 2018 at 4:47am PST Митрович премина през януари 2018-а година под наем от Нюкасъл във Фулъм и помогна на лонданския клуб да спечели промоция от Чемпиъншип за Висшата лига, вкарвайки 12 гола в 20 мача. На Световното първенство в Русия пък вкара един от двата гола за Сърбия, а от есента насам е нанизал 7 топки с екипа на Фулъм. В Лигата на Нациите също се представя повече от доБре, отбелязвайки 6 гола в 6 мача.



