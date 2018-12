НБА Лилард дирижира триумфа на Портланд в Ел Ей 18 декември 2018 | 10:27 0 0 0 0 1

Damian Lillard goes off for 22 PTS in the 3rd quarter! #RipCity#NBA League Pass:https://t.co/cYXnbWzIYB pic.twitter.com/r2FAUWB4Va — NBA (@NBA) December 18, 2018

Пойнт гардът на гостите бе почти перфектен в стрелбата от тройката (6/7), като допълни статистиката си с 2 отнети топки, 3 борби, 5/13 за 2 точки и 11/13 от наказателната линия. За единадесети път през сезона Лилард стига до поне 30 точки в един двубой. Той получи сериозно рамо от Си Джей МакКълъм (27 точки), Юсуф Нуркич (20 точки), както и Мо Харклес и Еван Търнър, отличили се респективно с 13 и 10 реализирани точки за Трейл Блейзърс.

Damian Lillard and CJ McCollum prove once again that they’re arguably the best backcourt in the league



Dame- 39, 3, 6 11/20 FG 55% 6/7 3pt 85%



CJ- 27, 3, 3 11/19 57% 2-4 3pt 50% #RipCity pic.twitter.com/jGN0rHuobf — (@503Blazerfans) December 18, 2018

За гостите това бе успех №17 в общо 30 мача, докато след това поражение Клипърс са с абсолютно същия баланс.



Блейзърс бяха на крачка от това да се издънят, след като в началото на последната четвърт водеха с цели 18 точки. Клипърс обаче направиха сериозен финален щурм, който ги доведе близо до обрат, но все пак победата бе за гостите от Орегон. Тобайъс Харис завърши с рекордните за кариерата си 39 точки, а Шей Гилджъс-Александър също постигна върхово постижение и реализира 24. Данило Галинари бе третото име с поне 20 точки за домакините, вкарвайки 22, а Монтрезъл Херъл за пореден път впечатли в ролята си на шести човек с 15 точки, 6 борби и 4 асистенции за 27 минути.

