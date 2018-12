НБА Запомняща се вечер за Къри, Томпсън и Дюрант 18 декември 2018 | 09:44 - Обновена 0 0 0 0 1

“He passed it off the backboard to himself!” @KDTrey5 passed Larry Bird (21,791) for 33rd most points in @NBA history. #NBAVault pic.twitter.com/ugFuirh515 — NBA History (@NBAHistory) December 18, 2018

Къри завърши с 20 точки и 7 борби при стрелба 3/9 от тройката, Томпсън вкара 16 точки, а Дюрант финишира като най-резултатен с 23 точки. Йонас Йеребеко и Андре Игуадала се включиха силно от пейката, съответно с 16 и 10 точки.

Steph Curry joins the 15,000 point club! #ThisIsWhyWePlay



: @NBATV pic.twitter.com/GwqqOf2O1Z — NBA (@NBA) December 18, 2018

След този мач Стеф вече има 15 010 точки в общо 644 мача, реализирайки средно по 23.3 точки на двубой. Клей от своя страна е с 11 008 в 568 мача (19.4 средно на мач), а Кей Ди има общо 21 806 точки и така е №33 в историята на Асоциацията.

BREAKING: Klay Thompson now has 11,000 career points. Congrats to #11 pic.twitter.com/455EGnKige — 95.7 The Game (@957thegame) December 18, 2018

19 596 души изгледаха срещата в “Оракъл Арина”, увеличавайки серията на домакините за напълно разпродадена зала на общо 307 поредни срещи. Уориърс са с баланс от 21-10.



Омри Каспи вкара най-много за Мемфис и се отличи с 20 точки срещу бившия си отбор, докато Марк Гасол с 15 и Кайл Андерсън с 14 допълниха водещите реализатори на Гризлис, които имат актив от 16-14. Стеф Къри отбеляза своята точка №15 000 в НБА, Клей Томпсън достигна кота “11 000”, а Кевин Дюрант задмина Лари Бърд във вечнат ранглиста на най-добрите реализатори, като всичко това се случи в рамките на един мач. В него Голдън Стейт надделя със 110:93 над Мемфис и затвърди създалата се традиция, почти винаги да печели, когато достига до 110 точки - през настоящия сезон шампионите са с баланс 19-3 в мачове, в които реализират 110 или повече точки.Къри завърши с 20 точки и 7 борби при стрелба 3/9 от тройката, Томпсън вкара 16 точки, а Дюрант финишира като най-резултатен с 23 точки. Йонас Йеребеко и Андре Игуадала се включиха силно от пейката, съответно с 16 и 10 точки.След този мач Стеф вече има 15 010 точки в общо 644 мача, реализирайки средно по 23.3 точки на двубой. Клей от своя страна е с 11 008 в 568 мача (19.4 средно на мач), а Кей Ди има общо 21 806 точки и така е №33 в историята на Асоциацията.19 596 души изгледаха срещата в “Оракъл Арина”, увеличавайки серията на домакините за напълно разпродадена зала на общо 307 поредни срещи. Уориърс са с баланс от 21-10.Омри Каспи вкара най-много за Мемфис и се отличи с 20 точки срещу бившия си отбор, докато Марк Гасол с 15 и Кайл Андерсън с 14 допълниха водещите реализатори на Гризлис, които имат актив от 16-14. 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2364 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1